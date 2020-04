Covid-19 in Basilicata, ancora zero contagi! E’ la quinta volta dall’inizio dell’epidemia, secondo giorno consecutivo

AGGIORNAMENTO IN BASILICATA, 29 APRILE, ORE 12:00 – Anche oggi zero contagi in Basilicata. E’ questa l’importante notizia dall’ultimo aggiornamento relativamente all’emergenza da Covid-19 in regione. Degli ultimi 442 tamponi processati, nessuno è risultato positivo, tutti negativi. Ad oggi in Basilicata sono stati analizzati 11.331 tamponi. E’ il quinto giorno dall’inizio dell’epidemia che si registrano zero contagio, il secondo consecutivo dopo ieri.

LA SITUAZIONE NEGLI OSPEDALI DI POTENZA E MATERA – Migliora ancora la situazione negli ospedali. Tre pazienti hanno lasciato la terapia intensiva, adesso sono 4 i ricoverati. Altri 9 in pneumologia e 42 nelle malattie infettive. Guarite nell’ultimo giorno altre 11 persone.

