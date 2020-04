Covid-19. Al “San Carlo” di Potenza si svuota la terapia intensiva: nessun ricoverato. E i guariti in regione salgono a 147

Contagi azzerati, terapie intensive che si svuotano e guariti che aumentano. Sembra migliorare nettamente la situazione in Basilicata relativa all’emergenza da Covid-19. Nell’ultimo aggiornamento di ieri, la task force della Regione Basilicata ha fatto sapere che in regione sono in totale 55 i pazienti ricoverati negli ospedali “San Carlo” di Potenza e “Madonna delle Grazie di Matera”. Nel capoluogo lucano 15 nelle malattie infettive e 9 in pneumologia, nessuno in terapia intensiva. Il giorno precedente, il 28 aprile, erano 3 i ricoverati nel reparto di terapia intensiva. Le condizioni dei tre pazienti sono migliorate e quindi estubati e trasferiti in altri reparti. A Matera invece, secondo l’ultimo aggiornamento, 27 i ricoverati nelle malattie infettive e 4 in terapia intensiva, gli stessi del giorno precedente.

Situazione nettamente migliorata non solo al “San Carlo” di Potenza ma in tutta la regione. Giorno dopo giorno aumentano i guariti e cala anche il numeri dei lucani in isolamento domiciliare, che attualmente sono 138. Gli attuali positivi sono 193. Ma a questi, bisogna aggiungere le 25 persone decedute in regione (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi) e 147 persone guarite. Solo ieri 16 persone guarite: tra di loro anche due donne di 90 e 93 anni ospiti della casa di riposo di San Giorgio Lucano.

In regione dal 27 al 29 aprile sono stati analizzati 1.254 tamponi, tutti negativi. Ieri è stato il terzo giorno di “zero negativi”. Si spera nella stessa notizia anche più tardi, quando la task force renderà noto l’aggiornamento quotidiano, ma relativo ai dati di ieri.

Claudio Buono