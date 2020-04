Covid-19, nuovo focolaio in Basilicata: ci sono altri 15 pazienti contagiati. Aumentano i decessi in regione

15 aprile 2020, ore 19:45 – C’è un nuovo focolaio per il contagio da Covid-19 in Basilicata. Oggi si è saputo, infatti, che 15 persone sono risultate positive al tampone. Si tratta di persone che vivono in una residenza situata in provincia di Matera, a San Giorgio Lucano. Nella struttura, su richiesta della Regione, sono stati eseguiti 33 tamponi sulle persone che vivono all’interno. Di questi 15 positivi (12 ospiti e 3 operatori, tutti asintomatici), per altri 18 negativi. Una brutta notizia, dopo che la situazione in regione sembrava essere migliorata. Ieri zero tamponi positivi su 214 effettuati, oggi solo uno positivo su 278 (di Potenza)

DECESSI – Oltre al decesso del 71enne di Potenza, avvenuto in nottata, oggi è deceduta un 78enne di Matera, che era ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale “Madonna delle Grazie”. Sono così 22 i decessi registrati nella nostra Regione: 18 nella provincia di Potenza, 4 in quella di Matera. Altri due fuori regione: un paziente di Rivello a Sala Consilina ed un paziente di Lauria a Varese;

GUARITI – Oltre ai 38 comunicati oggi dalla task force della Regione Basilicata, ce ne sono altri 7 (3 a Potenza, tra cui un medico al San Carlo, 3 ad Avigliano, uno a Terranova del Pollino e un altro Marsico Nuovo), per un totale di 45.

Claudio Buono