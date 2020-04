AGGIORNAMENTO – Basilicata, un solo tampone positivo su 278 analizzati

15 aprile, ore 11:15 – 1 solo tampone positivo su 278 analizzati. Questo è l’ultimo aggiornamento in Basilicata, dopo i “contagi zero” di ieri, In attesa del report ufficiale della Regione Basilicata, questo il dettaglio. Processati ieri 278 tamponi, di cui 277 negativi e 1 positivo (Potenza). Ad oggi i tamponi processati in Basilicata sono 5037.

Negli ospedali di Potenza e Matera, ci sono 48 pazienti ricoverati nelle malattie infettive, 12 in pneumologie e 10 in terapia intensiva. Altri 3 i pazienti guariti nell’ultimo giorno.

Claudio Buono