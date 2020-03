“Aiutiamoli, aiutiamoci”. Gli operatori della sanità, i nostri eroi. Al “San Carlo” sacrifici e un grande lavoro in questa emergenza

“Aiutiamoli, restiamo a casa!”. E’ questa una delle tante foto che spopola in questi giorni sui social network. Ma questa foto ci interessa molto da vicino. Sono i sanitari, oss, dell’Ospedale “San Carlo” di Potenza. “I nostri eroi”, che stanno affrontando l’emergenza e si stanno sacrificando. Ma in questi giorni, nonostante dietro questa emergenza nazionale c’è il lavoro a tratti “inumano” di migliaia di operatori, c’è chi con comportamenti irrispettosi non rispetta le misure mettendo a rischio la salute di tutti e quindi rischiando di far aumentare sempre di più i contagi. Secondo gli esperti, stiamo entrando nei giorni più difficili, nei giorni dove aumenteranno contagi e morti (basta vedere i dati di ieri..). Quindi, prima di pensare ad uscire senza giustificato motivo, prima di non rispettare le misure imposte dai decreti ed ordinanze. Fermiamoci e guardiamo queste foto, ed altre simili. C’è gente che si sta sacrificando, tanto. E in Italia 14 tra sanitari e medici hanno già perso la vita per salvarne altre. Siamo nei giorni più difficili. Restiamo a casa. Aiutiamoli, aiutiamoci!

Claudio Buono