EMERGENZA COVID-19: POSITIVI I DUE TAMPONI IN ESAME

La task force regionale comunica che oggi 19 marzo – con aggiornamento alle ore 10.30 – sono risultati positivi i due tamponi che erano in fase di esame. Al momento non ci sono notizie sulle aree di provenienza dei due tamponi positivi. Con questo aggiornamento salgono a 34 i casi positivi registrati in Basilicata per l’infezione da Covid-19.