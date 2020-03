Nuovo caso di contagio da coronavirus in Basilicata. Il numero dei contagiati sale a nove

C’è un nuovo caso di contagio da coronavirus in Basilicata. Si tratta di una persona di Irsina, centro in provincia di Matera. Lo ha confermato poco fa il sindaco della cittadina Nicola Massimo Morea. Si tratta di una persona che è residente ad Irsina ma che vive abitualmente al nord per motivi di lavoro. Ma al momento si trova ad Irsina. Il Sindaco ha già disposto ordinanza con l’unica persona che l’uomo è stato in contatti, un familiare. “Stiamo tranquilli, stiamo seguendo la situazione”, ha sottolineato il sindaco. I casi in Basilicata salgono quindi a 9. Si attende la comunicazione della task force regionale.

I CONTAGIATI IN BASILICATA AL 12 MARZO – Sono in totale nove in Basilicata. Il primo caso ha riguardato un 46enne di Trecchina lo scorso 2 marzo. Poi successivamente, il 6 marzo, il contagio rilevato su due docenti dell’Università della Basilicata che erano rientrati da Udine (di cui uno residente in Basilicata). Successivamente, il contagio del Prefetto di Matera e poi l’8 marzo di un uomo di Matera. Dopo qualche ora, il quinto caso, rilevato sul figlio dell’uomo materano. Il 9 marzo gli altri due tamponi positivi su due persone di 39 e 33 anni di Genzano di Lucania, che nelle settimane scorse avevano fatto un viaggio a Milano. L’altra sera la notizia del 70enne di Potenza risultato positivo al tampone. Oggi la notizia dell’uomo di Irsina. Per un totale di nove casi accertati. In tarda serata si è saputo che uno dei pazienti materani è stato trasferito dal reparto intensivo alla sala rianimazione dell’ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera per l’aggravarsi della situazione clinica.

Claudio Buono