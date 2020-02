Vietri di Potenza, la Scuola dell’Infanzia comunale “diventerà il fiore all’occhiello della comunità”

“Vogliamo che la storica Scuola dell’Infanzia comunale diventi un fiore all’occhiello per la nostra comunità”. Commenta così il sindaco di Vietri di Potenza, Christian Giordano, le nuove attività innovative che verranno realizzate all’interno della Scuola dell’Infanzia di Vietri di Potenza. Il sindaco annuncia che il prossimo 31 marzo verrà organizzato un “Open Day” per presentare tutte le attività che l’amministrazione comunale, con la Scuola, intende organizzare, per il benessere e la crescita dei bambini. “Come più volte garantito – ha dichiarato Giordano – abbiamo deciso di valorizzare ulteriormente la scuola dell’infanzia comunale avviando nuove ed innovative attività formative. L’idea è quella di avviare delle attività innovative per rendere sempre più virtuosa una importante tradizione per Vietri”. Nello specifico, sono in programma laboratori didattico musicali, laboratori digitali, laboratori di scrittura creativa, laboratori di teatro, laboratori di lingua inglese, nuove attività motorie e tante altre attività. Le nuove attività si conosceranno più nello specifico durante l’Open Day del prossimo 31 marzo. Subito dopo l’evento, già in primavera, prenderà il via il primo laboratorio tenuto da esperti che si affiancheranno al personale ordinario. Lo stesso sindaco Giordano ha ricordato che “nell’anno in corso avranno inizio i lavori per la realizzazione della nuova scuola che, con nuovi spazi attrezzati, garantirà ai bambini di Vietri servizi sempre più all’avanguardia”.

comunicato stampa