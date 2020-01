Vi siete mai chiesti che fine fanno i palloncini che lanciamo verso il cielo? Un ingegnere spaziale lucano prova a dare delle risposte

Vi siete mai chiesti che fine fanno i palloncini che lanciamo verso il cielo? L’interrogativo se lo è posto Roberto Pietrafesa, ingegnere spaziale di origini lucane, che ha dato il via qualche anno fa al progetto “Luisa” (nome della madre). Il progetto nasce nel 2016 con l’intento di lanciare un palloncino ad elio con un piccolo trasmettitore che ne segnalasse la posizione. Il primo lancio è avvenuto l’ 1 Dicembre 2019 alle ore 11:45, percorrendo 3050 km da Monteiasi -in Puglia- in direzione Sud-Est per la Grecia, isola di Creta, Egitto, Israele, Giordania e infine Arabia Saudita. Lo scopo del progetto è dimostrare come si possano realizzare progetti innovativi con pochi euro e tanta creatività. Il primo lancio ha riguardato un palloncino con il trasmettitore più piccolo e leggero mai lanciato in Italia (4.85 grammi). Di seguito un servizio realizzato dal Tg1 andato in onda nei giorni scorsiha dato segnali lungo 3000 chilometri.