E’ lucano il miglior prof d’Italia: Marco Toscano, insegna col rap

Docente di Lettere, 41 anni, originario di Marconia di Pisticci (Matera). Marco Toscano, insegnante all’Ipsia Ercole I d’Este di Ferrara, ha vinto l’edizione 2019 di “Atlante, Italian Teacher Award”. Quattro i professori premiati su oltre seicento progetti arrivati dalle scuole italiane. Un premio dedicato ai docenti e organizzato da Repubblica@Scuola e United Network. Una iniziativa alla seconda edizione, da quest’anno gemellata con il premio mondiale “Global Teacher Prize”, il Nobel dei prof. La cerimonia all’auditorium della Conciliazione di Roma. Ma in che modo il docente lucano ha fatto la differenza? Con il progetto chiamato The New Poets, che promuove la poesia, la musica, la danza e le arti visive . Si scrivono canzoni a ritmo rap su problematiche sociali ( violenza, mafia, bullismo) e realizzano video che oltrepassano i confini della classe, come accaduto per la colonna sonora della campagna nazionale contro la violenza sulle donne “Non è normale che sia normale” . “La mia – ha raccontato il prof innovatore della scuola italiana – è una missione”.

