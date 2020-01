Micia, la gatta potentina diventata una “pet influencer”

Micia è una gatta di sesso femminile di razza Tuxedo, vive a Potenza. È diventata popolare sui social grazie alla macchietta nera sul muso che ricorda Charlie Chaplin. È stata adottata il 16 gennaio del 2017. Si pensava che si fosse persa o che fosse scappata da qualche casa nelle vicinanze. Passarono i giorni ma non si ebbe nessuna notizia di chi fosse il proprietario e si comprese che era stata abbandonata perché quando era stata trovata era pulitissima, senza nessuna ferita o problema di salute. Il 17 luglio del 2017 (supportata dal suo umano Marco Lovallo), Micia ha deciso di aprire una pagina Instagram e Facebook. Man mano che pubblicava le sue foto diveniva sempre più conosciuta e adesso, ad attendere i suoi aggiornamenti quotidiani sulla sua vita felina, sono oltre 30mila followers. Di recente ha aperto anche un canale TikTok dove pubblica i suoi video divertenti. Tutt’oggi è diventata una PET INFLUENCER grazie ad i suoi canali social e di come sponsorizza i prodotti che le vengono inviati. Nei suoi social Micia non condivide soltanto le sue foto ma prova anche a sensibilizzare i suoi ammiratori sul tema dell’adozione, contro l’abbandono ed ad incoragiare le persone a non comprare mai un animale domestico, ma semplicemente ad adottarlo. Purtroppo, ancora oggi, cani e gatti vengono abbandonati e questo costituisce un reato! L’invito di Marco Lovallo, che è rivolto a tutti, è quello di dare a loro una speranza regalandogli una vita felice come ha fatto lui con Micia. Soltanto le persone senza un cuore abbandonano gli animali.

Fonte: Ufficio Stampa Basilicata