“La Bianca Stagione di Tito”, il 3 e 4 gennaio gli ultimi due appuntamenti al Cecilia e alla Chiesa dell’Immacolata Concezione

Si terranno venerdì 3 gennaio e sabato 4 gennaio 2020 gli ultimi due appuntamenti de “La Bianca Stagione di Tito”, il cartellone delle iniziative natalizie promosso dal Comune di Tito, in collaborazione con le associazioni culturali locali. Una chiusura a ritmo di musica quella prevista dal Comune di Tito. Venerdì 3 gennaio, presso il Centro per la Creatività Cecilia, alle ore 20, si terrà il concerto “Da Napoli a Vienna”, promosso da Rete Musica Basilicata che vedrà sul palco la presenza di Eva Dorofeeva, soprano, di Yoosang Yoon, tenore, e di Antonella Tufarelli, cantante pop, accompagnati dall’Orchestra Harmonia Nobile, diretta dal maestro Pasquale Menchise. Il 4 gennaio, invece, presso la Chiesa Immacolata Concezione di Tito Scalo, alle ore 20, si terrà il concerto del coro gospel “Voices Power”, promosso dal Ce.st.ri.m. che, sul territorio comunale di Tito, sta portando avanti il progetto “Persone, non schiave”. Un finale di festività natalizie, quindi, ancora da godere in compagnia di ottima musica.