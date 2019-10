Potenza e provincia. Truffe telefoniche, via web e falso corriere nel potentino: la Polizia individua e denuncia tre uomini campani

Continua senza sosta l’attività della Polizia a Potenza e provincia, per il contrasto ai vari tipi di reati, in particolare alle truffe, ma anche un controllo serrato sul territorio. La Polizia ha denunciato per truffa tre campani. Il primo è un uomo campano di 45 anni, denunciato per tentata truffa aggravata ai danni di una donna di 70 anni residente a San Nicola di Pietragalla. La donna è stata avvicinata a casa dall’uomo, che riferiva di essere un corriere e che doveva consegnare un premio che la stessa aveva vinto, nello specifico una statuetta di Padre Pio. L’uomo però ha chiesto un’offerta alla donna, ed è entrato dentro casa. Ad accorgersi della presenza di una persona estranea in casa è stato il nipote della donna, che dal piano superiore è sceso intervenendo. Ma alla sua vista, l’uomo campano si è velocemente allontanato, per poi essere intercettato dagli agenti della Polizia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che lo hanno portato in Questura per poi denunciarlo. L’altro denunciato è un giovane napoletano, per il reato di truffa aggravata ai danni di una donna di 79 anni di Potenza. Quest’ultima è stata contattata telefonicamente da un uomo, che le faceva credere di essere il nipote e di aver bisogno che gli ritirasse un pacco da un corriere per conto proprio, pagando il dovuto allo stesso. Mentre la donna era al telefono, è stata raggiunta a casa dal sedicente corriere, che in due fasi si faceva consegnare la somma di 5800 euro, lasciandole un pacco, contenente un microfono di poco valore. Dopo la denuncia e le indagini della Polizia, è stato individuato il falso corriere, riconosciuto dalla donna. Anche il terzo denunciato è un uomo campano, per truffa via web. E’ successo a luglio, quando un uomo residente nel potentino ha denunciato di aver pagato 1000 euro per l’acquisto di un motore per auto, dopo che si era accordato telefonicamente con un venditore. Ma senza ricevere nulla e perdendo ogni contatto con il falso venditore. Dopo la denuncia, le indagini della Polizia hanno portato all’individuazione dell’uomo, gravato da numerosi precedenti specifici. Inoltre, nell’ultima settimana gli agenti hanno controllato 307 veicoli e identificato 506 persone, intervenendo in 71 casi a seguito di chiamate al 113. Eseguiti 12 rimpatri e 7 ordini di abbandono dal territorio nazionale su disposizione del Questore. Emessi 3 avvisi orali e 4 divieti di ritorno sul territorio del potentino.

redazione