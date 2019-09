Incidente tra due camion a Castenaso nel bolognese. Perde la vita un 47enne di Potenza

Era di Potenza l’uomo che ieri ha perso la vita a seguito di un incidente verificatosi in località “Fossamarza” a Castenaso, in provincia di Bologna. L’uomo, Alberto Galasso, 47 anni, è morto a seguito di un tamponamento violentissimo tra due mezzi. Il potentino era alla guida di un autocarro per motivi di lavoro, sulla strada provinciale “San Vitale”. Si è scontrato con un altro camion. Ad avere la peggio l’uomo, potentino ma residente con la moglie a Castelfranco Emilia. I vigili del fuoco, giunti poco dopo sul posto, hanno lavorato circa due ore per estrarre l’uomo dalle lamiere del mezzo. Le sue condizioni sono apparse subito disperate. Sul posto è giunta, oltre a due ambulanze, anche l’eliambulanza del 118, che ha trasportato l’uomo all’ospedale “Maggiore” di Bologna. Troppo gravi le ferite riportate, l’uomo è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. Lievi le ferite riportate dall’uomo alla guida dell’altro camion, un 56enne. Sconosciute al momento le cause che hanno portato all’incidente mortale.

Claudio Buono