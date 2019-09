Basilicata, oggi suona la campanella: 1700 studenti in meno rispetto all’anno scorso

Saranno circa 1.700 in meno gli alunni iscritti che oggi si ritroveranno sui banchi lucani all’avvio del nuovo anno scolastico 2019-2020

La stima è del Centro Studi ricerche economico-sociali, in flessione del 2,23% rispetto allo scorso anno, dove si sono registrati 78.903 studenti, 49.665 nel Potentino e 29.238 nel Materano. Ovvero il tasso di riduzione maglia nera dell’intero Sud Italia. Per avere un’idea, è come se in pochi mesi venissero cancellati con un colpo di spugna due comuni come Gallicchio e Castelgrande. Esempi di un territorio che proprio nel suo interno vive le criticità maggiori nell’erogazione dei servizi a causa dello spopolamento. Nelle altre Regioni non va certo meglio, la Calabria si ferma all’1,96% e la Campania all’1,77%, consegnando una prospettiva che nei prossimi 5 anni vedrà -200.300 iscritti, il 50% al Sud. Rispetto al corpo docente, lungo lo stivale ne mancheranno circa uno su cinque, aspettando l’assegnazione dei precari. I sindacati parlano di circa 200mila insegnanti da trovare. In Basilicata, stando ai dati dell’Ufficio Scolastico Regionale vi sono 7.397 docenti, rispettivamente 4.869 in provincia di Potenza e 2.528 a Matera. Rispetto al 2018-2019 c’è un aumento di 15 unità. Le immissioni in ruolo, invece, saranno 426. Dopo ponti e festività, l’ultima campanella suonerà il prossimo 10 giugno. Si spera non troppo tardi per programmare il salvataggio di un presidio fondamentale per il futuro.

Fonte: TRMTV.IT