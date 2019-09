Sofia Pace, l’unica lucana tra i 18 finalisti del prestigioso concorso “Mia Martini”

La giovanissima cantante Sofia Pace sarà tra i 18 finalisti del prestigioso concorso Mia Martini 2019. Sofia , unica lucana ad essere ammessa alla fase finale del concorso, ha raggiunto l’importante traguardo presentando in suo inedito “Torno indietro” (autori Tramutola, Sangregorio e Lopez). Il giovane talento potentino ha conquistato il favore della commissione artistica e del pubblico radiofonico che ha espresso le preferenze tra i 68 semifinalisti in gara. La finalissima avrà luogo il prossimo 12 ottobre a Bagnara Calabra nel natio paese della grande Mimì. Orgogliosa dell’ambito traguardo , Sofia ha tenuto a ringraziare tutti gli amici che l’hanno sostenuta e la sosterranno in questa avvincente avventura.