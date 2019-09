Toh, chi si vede in strada. A Castrocucco di Maratea una grossa tartaruga in mezzo alla carreggiata

Incontro eccezionale ed inconsueto quello di domenica mattina. Diversi gli automobilisti che, in prossimità dell’incrocio che porta a Maratea, in località Castrocucco, hanno trovato in mezzo alla carreggiata una tartaruga da terra di grosse dimensioni. Una scena davvero inconsueta, con la tartaruga che, passo dopo passo e con lentezza, ha raggiunto un vicino terreno. In fila, alle sue spalle, numerose auto, che l’hanno protetta. Il primo ad incrociarla è stato Leonida Russo, di Picerno, che ha scattato la foto quando si trovava sul posto. Ha allertato i soccorsi, ma prima del loro arrivo, la tartaruga -sembrerà strano- ha fatto perdere le sue tracce. Non si può dire che è “scappata via” a causa della sua lentezza, ma almeno si è messa in salvo.

Claudio Buono