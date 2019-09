Due ministri lucani nel nuovo Governo guidato da Conte. Lamorgese e Speranza all’Interno e alla Salute

Ci sono due potentini nel nuovo Governo guidato da Giuseppe Conte. Si tratta di Luciana Lamorgese, Ministro degli Interni, e Roberto Speranza, Ministro della Salute. Lo ha reso noto poco fa al Quirinale il premier Conte, che ha reso noto, durante un breve incontro con i giornalisti, la lista completa dei ministri che compongono il nuovo governo. E per i due potentini due dei Dicasteri più importanti, l’Interno e la Salute. Luciana Lamorgese, di Potenza, 66 anni, ha ricoperto il ruolo di Prefetto di Milano fino a ottobre 2018. Nella sua carriera, importanti incarichi anche di prestigio. Prefetto di Venezia, diversi incarichi ministeriali e all’interno della Direzione Generale per l’amministrazione generale per gli affari del personale, e poi ancora all’ufficio centrale per gli affari legislativi e le relazioni internazionali. Dal luglio 2013 al febbraio 2017 è stata capo di gabinetto del ministero dell’Interno con Angelino Alfano. E’ la terza donna che arriva al Viminale, dopo Rosa Russo Iervolino nel 1998 con il governo D’Alema e Annamaria Cancellieri nominata nel 2011 nel governo Monti. L’altro potentino diventato Ministro, della Salute, è Roberto Speranza. 40 anni, laureato in Scienze Politiche. E’ coordinatore e segretario nazionale di Articolo 1 – MDP, partito che ha fondato insieme a Pier Luigi Bersani dopo aver abbandonato il Partito Democratico.

Claudio Buono