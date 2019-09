“In viaggio nei Comuni del Pietrafesa – Itinerari visivi possibili”, sabato un incontro a Satriano di Lucania

Satriano di Lucania è lieta di ospitare, sabato 7 settembre alle ore 17:30 presso la Rocca Duca di Poggiardo, il convegno “In viaggio nei Comuni del Pietrafesa – Itinerari visivi possibili”, organizzato nell’ambito della manifestazione per le “Antiche vie del Pietrafesa”, in onore di Giovanni De Gregorio detto il Pietrafesano, il pittore più famoso del ‘600 nato Satriano di Lucania. Il convegno ha il compito di cercare di creare, attraverso una visione comune, una rete interregionale tra le amministrazioni che ospitano i dipinti del De Gregorio, presenti su tutto il territorio dell’antica Lucania, e di ipotizzare – fuori dai campanilismi – un itinerario turistico comune in modo da offrire una risposta omogenea alla domanda sempre maggiore di coloro che vogliono ammirare e visitare i dipinti del Pietrafesa. La tavola rotonda vuole essere un confronto aperto tra i diversi comuni. Il programma prevede i saluti dei sindaci di Satriano di Lucania e di Pignola (dove il pittore è nato ed è sepolto), gli interventi dei primi cittadini di Brindisi di Montagna, Anzi, Brienza, Castelmezzano, Pietrapertosa, Picerno, Tito, Sant’Angelo Le Fratte, Moliterno, Albano di Lucania, Abriola,Potenza, Missanello e Rivello, oltre ad alcuni sindaci di comuni del Vallo di Diano, come Sala Consilina e Polla. Le conclusioni sono affidate a Salvatore Adduce, presidente della fondazione Matera 2019. Il cartellone della manifestazione organizzato dalla pro loco di Satriano, prevede delle visite guidate per ammirare le opere del Pietrafesa e i Murales in suo onore e la riapertura del “Museo Multimediale dei Colori” dove si ricostruisce il percorso artistico del pittore lucano attraverso la digitalizzazione – in alta risoluzione – di tutte le sue opere. La conclusione dell’evento è affidata alla rappresentazione del quadro plastico vivente della Crocifissione di Giovanni De Gregorio, a cura della Pro Loco di Avigliano, presentato lo scorso mese ad Avigliano, “Capitale della Cultura” per un giorno. Lo ha reso noto il sindaco, Umberto Vita.