Albo delle Associazioni di Volontariato, il Comune di Ruoti pubblica l’avviso per l’istituzione

L’amministrazione comunale di Ruoti ha Pubblicato sull’Albo Pretorio l’avviso pubblico rivolto a tutte le associazioni attive sul territorio per l’iscrizione all’albo delle associazioni di volontariato. Nel nostro comune – afferma il Sindaco Anna Maria Scalise – un Ruotese su tre aderisce a una delle associazioni di volontariato del territorio: una ragione più che valida per spingere la nostra amministrazione a regolarizzare le associazioni locali ed aiutare queste realtà a crescere. Veder realizzare progetti, dai giovani e meno giovani ruotesi per il proprio paese rende la nostra comunità più ricca. La costituzione dell’albo – afferma il Vice Sindaco Maria Troiano – è un passaggio fondamentale da parte dell’amministrazione per cambiare il modo di gestione e dialogo con il mondo dell’associazionismo. Oggi il terzo settore deve essere inteso come una opportunità ed una risorsa al servizio dell’intera comunità nei più svariati ambiti, culturale, sportivo, sociale, ambientale, protezione civile etc. Questo albo porterà una vera e propria rivoluzione, il cui intento è quello di coinvolgere tutti i cittadini nella programmazione di iniziative ed eventi, creando al contempo una rete che consenta il confronto costante tra associazioni e amministrazione, dando il giusto risalto alle varie associazioni presenti sul nostro territorio. Al centro del progetto che abbiamo messo in campo – continua Maria Troiano – ci saranno i Volontari che dedicano il loro impegno verso il prossimo e che costantemente si mettono a disposizione per favorire l’interesse e lo sviluppo dell’intera comunità. Da parte di tutta l’amministrazione va il nostro ringraziamento a tutte le associazioni che quotidianamente offrono la loro collaborazione per rendere sempre più vitale e attrattivo il nostro paese. I requisiti fondamentali per l’iscrizione all’albo sono: ubicazione della sede nel territorio del Comune di Ruoti; attività sul territorio comunale; costituzione da almeno 6 mesi; non avere scopo di lucro; gratuità degli incarichi e delle prestazioni degli aderenti; non essere organismo o movimento partitico e sindacale. Tutte le associazioni potranno presentare le domande, corredate dalla modulistica scaricabile unitamente al bando, al protocollo dell’Ente comunale entro e non oltre il 30 settembre 2019.