“Strasasso”, il 4 agosto la gara podistica a Sasso di Castalda dedicata a Rocco Petrone

E’ tutto pronto per la 13^ edizione della “Strasasso”, che si terrà a Sasso di Castalda il 4 agosto 2019 con raduno in Piazza del Popolo, e che quest’anno è dedicata a Rocco Petrone, in occasione del 50° anniversario dell’Allunaggio. Rocco Anthony Petrone è stato un ingegnere statunitense, figlio di emigrati italiani, giunti in America da Sasso di Castalda. E’ stato un pioniere della corsa allo spazio. L’iniziativa è una gara podistica e minipodistica amatoriale. Il programma è quello indicato nella locandina. Iscrizioni entro e non oltre il 22 luglio 2019, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3285461761 o tramite mail all’indirizzo roccocorleto@tiscali.it.

Claudio Buono