Miss Italia in Basilicata, la prima finale domani all’Acquapark di Tramutola

Domenica 21 luglio l’Acquapark Tramutola, in provincia di Potenza diventerà ancora più bello. Sarà una giornata interamente dedicata alla bellezza

La struttura immersa nella natura nell’Alta Val d’Agri, sarà scenario della prima selezione ufficiale di titolo regionale per Miss Italia, utile per le aspiranti miss provenienti dalla provincia di Potenza, Matera e dalle regioni limitrofe di entrare a far parte delle prefinaliste nazionali. Sarà eletta Miss Miluna Basilicata a partire dalle ore 18 mentre per l’intera giornata le aspiranti miss si divertiranno tra scivoli, vasche idromassaggio, acquagym. Nel contempo si svolgerà anche la selezione di Miss Acquapark Tramutola. A questa gara possono partecipare tutte le ragazze che per la prima volta si avvicinano a Miss Italia nel 2019 e vogliono cullare il sogno di indossare la corona Miluna. Basta avere dai 18 ai 30 anni. Per l’evento organizzato dall’agente regionale Nicola Santulli ci sarà anche spazio al cabarettista e imitatore Enzo Guariglia noto per le sue performance a Cultura Moderna, La Sai l’Ultima. Le reginette delle selezioni saranno omaggiate anche di un prezioso gioiello fornito da Gino Gioielli, concessionario storico di Miluna in Basilicata. Il tour di Miss Italia in Basilicata proseguirà con altre tappe. Per partecipare basta iscriversi gratuitamente sul sito www.missitalia.it.