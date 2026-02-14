Picerno, così sei bellissimo! Tris al Crotone (3-1) e classifica che adesso finalmente sorride

Continua il momento d’oro del Picerno. Così come continua la risalita della squadra di mister Bertotto. Al Curcio cade anche il Crotone per 3-1 nella 27^ giornata del campionato. Decidono le reti di Bellodi, Guadagni (un altro gran gol il suo dopo Foggia) e di Baldassin. Goll calabrese che porta la firma di Gomez.

Dopo la vittoria nel derby contro il Potenza per 2-0, poi la sfortunata sconfitta sul campo della capolista Benevento e il colpo esterno a Foggia per 2-1, continua quindi a vincere e a macinare punti il Picerno, che sale a 29 punti in classifica ed esce dalla zona playout. Terza vittoria nelle ultime quattro partite: unica sconfitta – sfortunata – sul campo della capolista Benevento.

LA CRONACA – Subito avanti la Leonessa. Angolo dalla destra al 10’, Merelli non riesce a intervenire ed è bravissimo Bellodi di testa a colpire bene e gonfiare la rete per il vantaggio. Al 19’ è clamoroso l’errore di Zunno che riceve palla da corner e da due metri calcia alto praticamente divorandosi il pari. In contropiede ci prova il Picerno con Guadagni al 24’, ma l’ex Merelli blocca a terra. Al 33’ il Picerno rischia di subire, ma riparte subito in contropiede ed è straordinario il gol di Guadagni che dopo la rovesciata a Foggia, replica con un gran gol all’incrocio. Una sassata di destro che fa esplodere il Curcio per il 2-0. Picerno che sigla il raddoppio nel momento più difficile. Reazione Crotone al 41’ con Gomez, che riceve dalla destra e fulmina Marcone con un preciso tiro angolato. Sì chiude così il primo tempo. Nel secondo la prima conclusione verso la porta e del Picerno con Rillo al 10’, di poco fuori, poi dopo pochi istanti Kanoute in scivolata e praticamente a porta libera spara alle stelle. Ci prova ancora il Picerno e ancora con Rillo al 20’, tiro di destro dal limite e palla di un soffio fuori. Il Picerno però la chiude al 33’. Kanoute libera Baldassin dal limite, gran botta di destro e palla all’angolino. Un gol preziosissimo che garantisce tranquillità alla Leonessa. Al 90’ arbitro chiamato a controllare al monitor un episodio in area picernese e ha ragione la panchina di Longo che si gioca la card e vede assegnarsi un penalty per un fallo di Bellodi. Ottavo rigore subito in campionato dal Picerno. Dagli undici metri ci va Gomez che però scheggia il palo e spara fuori. Dopo 6’ di recupero esplode la gioia del Picerno per una vittoria preziosissima.

Prossimo match al Pinto di Caserta, sabato 21 febbraio contro la Casertana.

Claudio Buono

(foto in pagina AZ Picerno, tratta dalla Pagina Facebook)