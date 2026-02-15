Benedetto Vigna, il lucano amministratore delegato Ferrari: “Ai dipendenti premio annuale fino a circa 15mila euro”

«Ciò che abbiamo realizzato, insieme a tutti i nostri stakeholder, si traduce anche nei nostri ottimi risultati finanziari, che hanno raggiunto nuovi record in tutti gli indicatori: ricavi superiori a 7,1 miliardi di euro, crescita a doppia cifra dell’Ebit, che ha superato i 2,1 miliardi di euro, e generazione di cassa industriale superiore a 1,5 miliardi di euro. Tutto ciò che ho menzionato finora è stato possibile grazie alla passione e alla dedizione di tutti i colleghi, a Maranello, a Modena e in tutto il mondo. Per premiare i loro risultati e come riflesso diretto delle prestazioni dell’azienda e del forte allineamento con il proprio personale, sono lieto di annunciare il premio competitivo annuale fino a 14.900 euro per i nostri dipendenti».

Sulla Gazzetta di Modena le dichiarazioni di Benedetto Vigna (nella foto in pagina), lucano di Pietrapertosa, amministratore delegato di Ferrari, durante la call con gli analisti sui risultati del 2025 del gruppo Ferrari, nell’annunciare il premio annuale fino a circa 15mila euro per i dipendenti del Cavallino rampante. Un risultato straordinario per la Ferrari e per tutto il team guidato dal lucano.

Benedetto Vigna – lo ricordiamo – è amministratore delegato di Ferrari dal 1° settembre 2021. Fisico lucano ed esperto di tecnologie, conta all’attivo oltre 200 brevetti. Meno di cinque anni fa è stato scelto per guidare la transizione digitale ed elettrica del Cavallino, provenendo da un ruolo dirigenziale in STMicroelectronics. Lo scorso anno Vigna è stato confermato tra i CEO più influenti al mondo.

Per quanto riguarda i risultati nel 2025, Ferrari ha fatto registrare ricavi netti pari a 7,146 miliardi di euro. Cifre in aumento del 7% rispetto all’anno precedente, il 2024. L’utile operativo (Ebit) è stato pari a 2,110 miliardi di euro (in aumento del 12% rispetto al 2024). Per quanto riguarda l’utile netto, è stato pari a 1,6 miliardi di euro.

Per quanto riguarda il 2026, l’obiettivo è di raggiungere circa 7,50 miliardi di euro di ricavi.

Risultati importanti per la Ferrari, con il timbro e l’importante lavoro del lucano Benedetto Vigna.

Claudio Buono