Furti ai confini con il Potentino. I Carabinieri bloccano una banda di ladri dopo un inseguimento partito dal Vallo di Diano

Sono tre i ladri bloccati dai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, a seguito di un lungo inseguimento avvenuto questa mattina, da San Pietro al Tanagro a Polla e poi in direzione dell’A2 del Mediterraneo. Importante operazione dei militari dell’Arma guidati dal capitano Veronica Pastori. A seguito della loro presenza e i tentativi di furto a San Pietro al Tanagro, i Carabinieri sono riusciti a intercettarli e ne è scaturito un inseguimento. Stando alle prime indiscrezioni, di buon mattino, già alle ore 8. A supporto dei Carabinieri anche la Polizia Stradale: i ladri avrebbero anche danneggiato un auto di servizio durante la fuga.

Grande professionalità di Carabinieri e Polizia nel mantenere il controllo della situazione e garantire sicurezza a chi in quel momento si trovava sia nell’abitato di Polla ed ha assistito all’inseguimento, ma anche a tutela degli automobilisti e di tutti coloro i quali hanno incrociato ladri e forze dell’ordine.

Si tratterebbe – da quanto trapelato – di tre uomini di nazionalità straniera, a bordo di un auto con targhe rubate e con all’interno arnesi da scasso. Sono stati sottoposti a fermo e si trovano presso la Caserma di Sala Consilina a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Claudio Buono