Lucio Caivano di Picerno si classifica al 1° posto al Campania Festival di Santa Maria di Castellabate

31 Maggio 2026 nessun commento 250 Dalla Basilicata, Notizie dal Marmo Platano Melandro , , ,

Applausi per il giovane cantante lucano Lucio Caivano, 11 anni di Picerno. E’ lui il vincitore del 18° Campania Festival, che si è svolto nel Cilento a Santa Maria di Castellabate. Primo posto per il giovanissimo cantante picernese, che in questi anni ha fatto parlare di sè per le sue bellissime performance e gli ottimi riconoscimenti ottenuti, come la partecipazione alla fase finale del Premio Mia Martini lo scorso anno.

Lucio ha interpretato in modo straordinario, e tra gli applausi, la canzone “Fai rumore” di Diodato, che ha vinto il Festival di Sanremo nel 2020. 

Per lui tanti applausi e alla fine la coppa del primo posto alzata al cielo.

Congratulazioni Lucio!

Claudio Buono

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Claudio Buono

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