Sicurezza, a Vietri di Potenza entra nella fase di operatività il progetto del Controllo di Vicinato. Il Comune installa l’apposita segnaletica

Il Sindaco Giordano: “Il progetto va avanti grazie alla condivisione del progetto da parte della comunità che collabora con le Forze dell’Ordine”

E’ entrato nel vivo ed è del tutto operativo a Vietri di Potenza il progetto di sicurezza “Controllo del Vicinato”, dopo che numerosi cittadini hanno aderito e si sono creati i vari gruppi di controllo sul territorio vietrese. Oltre all’attività già in corso, il Comune ha provveduto in questi all’installazione dell’apposita segnaletica sul territorio per segnalare la presenza dei gruppi di controllo.

Ricordiamo che tale progetto si è reso possibile a seguito della sottoscrizione in Prefettura a Potenza del protocollo di intesa con il Prefetto Michele Campanaro da parte del Sindaco Christian Giordano. L’iniziativa ha preso il via entrando nell’operatività, successivamente alla presentazione alla comunità qualche mese fa, con numerosi cittadini che hanno aderito e con la creazione dei vari coordinatori di zona e formazione dei partecipanti. Il Controllo di Vicinato – lo ricordiamo – è uno strumento innovativo di sicurezza partecipata, che vede il coinvolgimento diretto dei cittadini che collaborano con il Comune, Polizia Locale e l’Arma dei Carabinieri. Ruolo attivo dei cittadini, in particolare nelle attività di osservazione e segnalazione di fatti e circostanze che avvengono nella propria zona di residenza. Comunicazione che avviene tramite appositi gruppi WhatsApp. Anello di congiunzione tra il Gruppo e le Forze di Polizia è il Coordinatore.

Per il sindaco Giordano, “la sicurezza delle nostre comunità è una priorità. Il progetto sta dando risultati concreti e stiamo proseguendo con convinzione. I cittadini sono in costante contatto con la Polizia Locale e l’Arma dei Carabinieri e, grazie alla condivisione e alla partecipazione attiva della comunità, stiamo registrando ottimi esiti nella prevenzione di furti e truffe. La cittadinanza sta dimostrando grande senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Ci auguriamo che, nel tempo, questo strumento continui a rivelarsi efficace, perché riteniamo fondamentale la collaborazione tra i diversi livelli istituzionali per garantire la sicurezza del territorio”

Sul territorio di Vietri di Potenza, inoltre, il Comune sta procedendo all’implementazione dell’impianto di videosorveglianza, con l’installazione di nuove telecamere per il monitoraggio di sei ulteriori aree del territorio comunale. Occhi elettronici che si aggiungono ai 25 già installati da tempo e operativi, Il Comune dispone anche di telecamere più avanzate con il rilevamento delle targhe nei punti strategici.

Il Comune ricorda a tutti i cittadini interessati che è sempre possibile aderire al progetto “Controllo di Vicinato” consultando le informative disponibili presso la sede municipale e sul sito istituzionale.