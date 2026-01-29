Sasso di Castalda, a scuola di legalità. “Siamo pars costruens”, al Comprensivo incontri dal 31 gennaio al 18 aprile

E’ in programma a Sasso di Castalda, presso l’Istituto Comprensivo, il Progetto “Legalità 2025-2026” dal titolo “Siamo pars costruens”, stato proposto dalle docenti di italiano e matematica della Scuola secondaria di Sasso di Castalda. È ispirato dalla figura del sassese Mimmo Beneventano testimone di politica attiva e di impegno sociale, vittima della criminalità organizzata, originario dello stesso paese degli alunni, i quali, nel novembre scorso, hanno partecipato alla cerimonia ufficiale per il riconoscimento del premio intestato all’esemplare compaesano.

Il Progetto rientra tra le azioni specifiche intraprese dall’Istituto Comprensivo Satriano-Brienza per lo sviluppo delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente e di cittadinanza degli studenti e ha l’obiettivo di favorire sia l’orientamento formativo sia l’educazione civica, al fine specifico di sostenere l’assunzione di responsabilità, la solidarietà, la cura dei beni comuni e la consapevolezza dei diritti e dei doveri, oltre che di prevenire dispersione, bullismo, discriminazione e criminalità.

Gli esperti relatori coinvolti, che si succederanno tra gennaio e aprile in attività seminariali, sono impegnati professionalmente in attività di grande valore civico (un criminologo, uno psicologo esperto di dipendenze, un magistrato, un prete coraggio e un costituzionalista) e presenteranno generosamente il tema della comunità civile, delle sue caratteristiche e dei suoi problemi, in un’ottica di civismo, di partecipazione, di speranza.

Il Progetto sarà anche l’occasione per impostare i valori di base a cui ispirare la successiva attività dell’elezione del Nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Di seguito il programma completo degli appuntamenti dal 31 gennaio al 18 aprile 2026.

redazione