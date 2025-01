Azienda Ospedaliera San Carlo, la chirurgia oncologica premiata da riconoscimenti nazionali. Ecco il ‘Bollino Azzurro’

“L’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo continua ad affermarsi come una delle strutture di eccellenza per l’elevata qualità delle prestazioni e dei servizi offerti nell’ambito della chirurgia oncologica”. A dichiararlo è il Direttore Generale dell’Aor, Giuseppe Spera, in occasione della riconferma del prestigioso Bollino Azzurro, assegnato dalla Fondazione Onda agli ospedali che si distinguono per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione delle patologie uro-andrologiche, con particolare attenzione al tumore della prostata e alle complicanze funzionali post-chirurgiche.

Grazie a una programmazione strategica per fasi, orientata alla costante crescita e basata su un significativo potenziamento delle risorse umane e tecnologiche, nonché attraverso l’organizzazione e l’attuazione di percorsi multidisciplinari dalla diagnosi al trattamento, l’Aor San Carlo rappresenta sempre più un punto di riferimento nel Mezzogiorno per i pazienti oncologici e il trattamento chirurgico dei tumori nelle diverse discipline.

“Le nuove risorse e le eccellenti competenze acquisite – spiega il Direttore Generale – hanno permesso un continuo miglioramento della qualità, dell’efficacia e dei volumi delle prestazioni offerte, garantendo approcci medici e chirurgici sempre più personalizzati ed efficaci. L’elevata qualità delle prestazioni erogate – continua – è testimoniata dai numerosi risultati certificati a livello nazionale, dal Piano Nazionale Esiti al rapporto dell’Istituto Sant’Anna, dalle valutazioni AGENAS in termini di performance delle Aziende del SSN ai prestigiosi riconoscimenti ottenuti per le singole discipline, segnale indiscutibile della grande attenzione e competenza nella gestione delle patologie oncologiche. Richiamando solo i più recenti riconoscimenti, aggiunge il DG, il Bollino Azzurro – per il quale si dà merito al dottor Roberto Falabella e alla sua equipe – si aggiunge ai tre Bollini Rosa per le attività dedicate alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili, al Bollino Arancione quale centro di eccellenza per il trattamento dei tumori renali e all’inserimento tra i centri di riferimento nazionali di chirurgia senologica per l’eccellenza nel trattamento e cura delle patologie del seno”.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questi risultati – conclude Spera – che sono il frutto di un impegno costante di questa direzione e di un lavoro di squadra e che rappresentano uno stimolo a crescere ulteriormente nel panorama sanitario nazionale. Il nostro obiettivo è quello di continuare a migliorare la qualità delle cure e di rispondere in modo brillante ai bisogni sempre più complessi dei cittadini”.