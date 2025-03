Forte scossa di terremoto a Potenza e in altri centri del Potentino. Magnitudo 4.2

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata nel Potentino, alle ore 10:01:25. La scossa è stata registrata a una profondità di 14,2 chilometro. Epicentro: Vaglio Basilicata, Potenza, Pietragalla, Cancellara e Brindisi di Montagna. La scossa è stata chiaramente avvertita e registrata anche a Pignola, Avigliano, Tolve, Oppido Lucano, Acerenza, Trivigno, Ruoti, Tito, Albano di Lucania, Picerno, San Chirico Nuovo, Anzi, Filiano e Abriola.

Non si registrano al momento danni seri a cose e/o persone, ma a quanto pare in alcune abitazioni ci sarebbero stati dei distacchi di calcinacci, in particolare a Potenza. Nel capoluogo lucano alcune lesioni si sarebbero verificate in uno o più istituti scolastici.

La scossa è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Tantissime le persone che dalla paura sono scese in strada in molti Comuni, come a Potenza e in quelli dell’epicentro.

AGGIORNAMENTI

Ore 10:25 – Giunge notizia che alcune scuole a Potenza, in via precauzionale, sono state evacuate. Mentre i Vigili del Fuoco immediatamente dopo la scossa si sono messi all’opera su diversi edifici per le verifiche del caso;



Ore 10:40 – FAL comunica che la circolazione ferroviaria tra il Terminal del Gallitello e Avigliano Città e tra Genzano e San Nicola, è momentaneamente interrotta per consentire le verifiche tecniche alla linea, a seguito di evento sismico;

Ore 10:50 – E’ stato attivato il Centro Operativo Comunale di Potenza con la Sala operativa della Protezione civile contattabile ai numeri 0971415832 e 3669394022. Emessa ordinanza per la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado, per la giornata odierna. Al momento non è stata comunicata alcuna segnalazione di danni a persone o cose. Il Sindaco di Potenza Vincenzo Telesca è in continuo contatto con la Protezione civile regionale, con il responsabile della Protezione civile comunale Giuseppe Brindisi, con le Forze dell’Ordine e le altre Istituzioni per rimanere sempre aggiornato sulla situazione;

Ore 11:08 – L’INGV ha intanto registrato una seconda scossa, alle ore 10:38. Epicentro a Potenza, Vaglio Basilicata, Brindisi Montagna, Cancellara e Pietragalla. Magnitudo 2.2;

Ore 11:35 – Comunicazioni da parte dei sindaco di Tito e Brienza. Il sindaco titese ha fatto sapere che “la scossa di terremoto è stata avvertita in maniera molto lieve. Presso le scuole di Tito paese non è stata percepita, mentre la scuola primaria “C. Ravera” di Tito Scalo è stata evacuata ma sono già tutti rientrati per la ripresa normale delle lezioni. La situazione è sotto controllo e costantemente monitorata”. Il primo cittadino burgentino ha sottolineato che la scossa “è stata avvertita lievemente anche sul nostro territorio. Desidero rassicurare i genitori: presso i nostri plessi scolastici la scossa non è stata avvertita, pertanto non è necessario evacuare le sedi. Non si segnalano danni e la situazione sarà monitorata nelle prossime ore”.

Ore 12:00 – Stando a quanto trapelato, nessuna segnalazione di danni, né richieste di soccorso sono giunte al momento alla sala operativa dei vigili del fuoco di Potenza dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.2;

Ore 12:20 – Il Comune di Potenza ha precisato che è stata disposta la “sospensione delle attività didattiche per oggi, 18 marzo 2025, in tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, inclusi gli asili nido, ma sono escluse dalla sospensione l’Università e i Convitti “Salvator Rosa” e “I.I.S. Di Pasca-Fortunato””

Claudio Buono