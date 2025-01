Nuovo successo del regista lucano Luca Nappa. Il suo cortometraggio ‘Shortage’ tra i migliori al mondo su Omeleto

Ancora soddisfazioni e importanti riconoscimenti per il regista potentino Luca Nappa. Dopo aver vinto – lo scorso novembre – il premio come Migliore Commedia al Festival Cinematografico di Portland, negli Stati Uniti, il suo cortometraggio ‘Shortage’ è approdato su Omeleto, la piattaforma YouTube che celebra i migliori cortometraggi al mondo. Cosa succede quando un gruppo di amici ad una festa scopre che il Regno Unito sta per rimanere senza vino ? Un brillante e sorprendente commedia ecologica che fa riflettere e divertire.

Complimenti al regista potentino per essere riuscito ad arrivare su questa piattaforma così importante! Il cortometraggio, in lingua inglese, può essere visto direttamente e gratuitamente su YouTube, al seguente link cliccando qui.