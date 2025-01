Blockchain e Digitalizzazione. William Nonnis al Secondo Workshop della NoCode Academy Potenza il 13 gennaio

La blockchain è una delle tecnologie più rivoluzionarie degli ultimi anni, capace di trasformare profondamente il modo in cui creiamo, gestiamo e utilizziamo prodotti e servizi. Tuttavia, per molti rimane un argomento complesso e poco comprensibile. Per rendere questa innovazione più accessibile, il prossimo 13 gennaio 2025 alle ore 11:30 , presso il Broxlab Workspace, la No Code Academy ospiterà William Nonnis, uno dei massimi esperti internazionali di blockchain, per il Secondo Workshop della No Code Academy, progetto promosso da Broxlab e co-finanziato dal Ministero della Cultura, che si propone di sostenere la transizione digitale nel settore culturale e creativo.

La blockchain offre straordinarie potenzialità, dalla certificazione dell’autenticità dei prodotti alla gestione automatizzata dei processi aziendali, fino alla creazione di modelli innovativi di fruizione e finanziamento. William Nonnis guiderà i partecipanti attraverso il funzionamento di questa tecnologia, illustrando come possa essere applicata in modo concreto in diversi settori. Con un’esperienza ventennale nello sviluppo software e nella progettazione di applicazioni web, William Nonnis è attivo nel mondo della blockchain dal 2012. Riconosciuto tra i 10 migliori sviluppatori blockchain a livello nazionale, nel 2021 è stato premiato da ANGI e dalla Presidenza del Consiglio come eccellenza italiana per blockchain e innovazione digitale.

Attualmente, Nonnis lavora presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri , dove contribuisce alla digitalizzazione e innovazione nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il workshop rappresenta una preziosa occasione per aziende, startup, professionisti, aspiranti imprenditori e per il mondo del terzo settore per comprendere le reali potenzialità della blockchain e scoprire come integrarla con successo nelle proprie attività. Non perdere l’opportunità di scoprire il futuro della digitalizzazione con uno dei protagonisti principali di questa rivoluzione tecnologica.

Lo comunica l’ufficio stampa di Broxlab.