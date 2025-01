In Basilicata 45 posti di Servizio Civile nelle sedi Pro Loco con Ente Pro Loco Italiane e Promozione Italia

Dopo il successo del progetto di Servizio Civile Digitale da poco concluso presso le sedi Pro Loco associate all’Ente Pro Loco Basilicata Aps di Barile, Brindisi Montagna, Campomaggiore, Marconia, Pisticci e Rivello, è stato pubblicato il bando nazionale di Servizio Civile Universale con due progetti di Promozione Italia con la Rete associativa di Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane Aps. In Basilicata sono disponibili 45 posti per giovani operatori volontari presso le sedi Pro Loco di Barile (Pz), Brindisi Montagna (Pz), Campomaggiore (Pz), Rivello (Pz), Marconia (Mt), Satriano di Lucania (Pz), Pisticci (Mt) e la sede dell’Associazione OCCSE Magna Grecia di Metaponto (Mt) con due progetti finanziati dal titolo “Rigenerazione di Comunità” e “Percorso ecosostenibile e culturale lungo la Via Appia”.

A farlo sapere il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata e Consigliere nazionale Ente Pro Loco Italiane Rocco Franciosa il quale sottolinea “si tratta in primis per tutte le Pro Loco e associazioni affiliate alla Rete Epli che sono accreditate con Promozione Italia come sedi di Servizio Civile Universale e soprattutto per i tanti giovani lucani desiderosi di vivere un’esperienza annuale cimentandosi nei progetti approvati, di una straordinaria opportunità di crescita formativa e di condividere insieme le attività progettuali nell’interesse delle comunità per la promozione del patrimonio culturale immateriale e materiale. Ringraziamo il Presidente nazionale della Rete associativa Ente Pro Loco Italiane e di Promozione Italia Pasquale Ciurleo – ci tiene a rimarcare il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Rocco Franciosa – per il costante impegno ad offrire alle nostre affiliate tutti i servizi, l’assistenza e le iniziative progettuali messe in campo che testimoniano l’affermarsi della nostra rete associativa Epli quale organismo valido, propositivo e in grado di garantire tutto il necessario per operare sui territori e nelle comunità in coerenza con le normative nazionali e regionali puntando ad una qualità sempre migliore e professionale dell’attività associativa.

Sul sito di Promozione Italia al link https://www.promozioneitaliaets.it/ – prosegue il Presidente Ente Pro Loco Basilicata – è possibile conoscere tutti i progetti attivi, le sedi di accoglienza dove effettuare la richiesta e per le modalità di partecipazione . La scadenza delle domande è fissata al 18 febbraio 2024 alle ore 14 e – conclude il Presidente Franciosa – quanti lo desiderano possono rivolgersi alle sedi accreditate Servizio Civile Universale di Ente Pro Loco Basilicata Aps delle Pro Loco di Barile (Pz), Brindisi Montagna (Pz), Campomaggiore (Pz), Rivello (Pz), Marconia (Mt), Satriano di Lucania (Pz), Pisticci (Mt) e la sede dell’Associazione OCCSE Magna Grecia di Metaponto (Mt) per maggiori informazioni ed assistenza alla compilazione della domanda per i progetti di Promozione Italia.