A Potenza domani la Provincia presenta la Piattaforma IT con Realtà Virtuale della Rete Ecologica Provinciale

Si rende noto che domani, martedì 25 marzo, presso la Sala Consiglio Provinciale e a seguire presso il Resilience HUB della Provincia di Potenza, sarà presentata al pubblico la Piattaforma IT con Realtà Virtuale della Rete Ecologica Provinciale. La Piattaforma è stata realizzata, con il contributo e supporto tecnologico della ETT S.p.A. società leader internazionale nel settore della Digital Transformation, sui dati Natura 2000 di recente aggiornamento da parte della Provincia. La presentazione ufficiale sarà seguita da alcune sessioni operative con laboratori didattici sulla biodiversità, che si svolgerà presso il MCR2030 Resilience HUB provinciale, rivolte ad alcune classi di scuole del potentino. La presentazione della Piattaforma è inserita in un percorso più ampio del progetto CIbiogo sulla Partecipazione dei Cittadini nella Governance della Biodiversità che vedrà, nei giorni dal 25 al 27 Marzo, la partecipazione anche di diversi partners stranieri provenienti da Spagna, Belgio, Lettonia, Romania, Ungheria, Slovenia, Bosnia, Nord Macedonia.

Il progetto di virtualizzazione della Rete Ecologica nasce nel 2022 dall’esigenza, per la Provincia di Potenza, di avviare, come obiettivo strategico in campo territoriale ed ambientale, degli interventi sperimentali di trasformazione digitale per la migliore fruizione dei propri servizi da parte degli utenti. L’esigenza di tale di tale virtualizzazione si è manifestata anche a seguito delle enormi disfunzioni che si sono verificate in piena pandemia da virus “Covid-19”, in esito alla quale, per contrastare l’emergenza e garantire la continuità dei servizi, si è resa necessaria l’attivazione immediata di procedure emergenziali che prevedevano l’attivazione di misure di limitazione della circolazione delle persone, di distanziamento sociale e di digitalizzazione spinta che quindi hanno comportato la necessità di erogazione di maggiori spese per l’Amministrazione. Così, per poter avviare i primi interventi sperimentali e strategici, si è scelto di lavorare anche sui servizi territoriali ed ecosistemici (cioè su aree territoriali di particolare rilevanza ambientale, quali le ZSC ed i Siti Natura 2000 di competenza provinciale, già oggetto di interventi di valorizzazione come i progetti InGreenPAF regionali), per i quali gli interventi di virtualizzazione e digitazione possono consentire una migliore, diversa e più ampia fruizione da parte degli utenti consentendo agli stessi sia di limitare la presenza fisica che di incrementare la numerosità. Archiviata la fase di emergenza, ora tali servizi sono utilizzati per garantire una più ampia partecipazione dei cittadini e costituiscono un utile ed innovativo strumento funzionale ed operativo per le tante attività istituzionali, come i laboratori didattici e di educazione ambientale, dove l’inclusione e il coinvolgimento attivo svolgono un ruolo fondamentale per lo sviluppo del territorio. Lo strumento ed il Resilience HUB saranno pertanto messi a disposizione di chiunque voglia utilizzarli, in particolare per le attività laboratoriali delle scuole e degli studenti del capoluogo e di tutta la provincia.

La Provincia di Potenza è stata riconosciuta come Resilience HUB nel 2022 nell’ambito dell’iniziativa globale MCR2030 – Making Cities Resilient, promossa dall’Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di disastri e per l’adattamento al cambiamento climatico. Questo prestigioso riconoscimento attesta l’impegno costante della Provincia di Potenza nel promuovere la resilienza ai disastri, l’adattamento ai cambiamenti climatici e lo sviluppo territoriale sostenibile, attraverso politiche innovative, cooperazione territoriale e azioni concrete di tutela e valorizzazione del territorio. Come Resilience HUB, la Provincia di Potenza rappresenta un punto di riferimento per le città e le comunità locali, offrendo supporto tecnico, scambio di buone pratiche e formazione per migliorare la capacità di risposta e di prevenzione dei rischi. L’obiettivo è rafforzare la governance locale, integrare la resilienza nei piani di sviluppo sostenibile e favorire una crescita territoriale sicura e inclusiva. Grazie a questo ruolo, la Provincia consolida il suo impegno nello sviluppo socio-economico, contribuendo attivamente alla costruzione di un territorio più sicuro e di comunità più resilienti. Attualmente il Resilience HUB coordina 3 progetti internazionali sul tema della Biodiversità, dell’Adattamento ai Cambiamenti Climatici e dell’uso delle Soluzioni Basate sulla Natura (NBS) nella rigenerazione territoriale ed urbana: Cibiogo Interreg Europe, Desirmed Horizon Europe e NBS4Resilience Interreg Adrion ed ha attivato collaborazioni stabili con i principali stakeholder territoriali tra cui l’Università della Basilicata, il CNR, gli Ordini Professionali, le Associazioni e gli Enti del Terzo Settore per lo sviluppo di azioni condivise sul territorio.