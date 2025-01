A Maratea una spiaggia accessibile per disabili. La Giunta regionale approva una delibera sul progetto “Una spiaggia per tutti”

A Maratea sarà realizzata la prima spiaggia sperimentale attrezzata accessibile per disabili in Basilicata sulla costa Tirrenica. A riferirlo è l’Assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo comunicando che la Giunta regionale ieri ha approvato una delibera contenente il progetto denominato “Una spiaggia per tutti” sostenuto dalla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico FINP con sede in Roma e dalla delegazione Regionale di Basilicata, già definita in precedenza. La spesa è di 100mila euro assicurata dalle risorse rinvenienti dal Protocollo d’intesa (produzioni 2021) “Decreto MEF, MISE, Regione. Produzione 2021. Basilicata Sport e Turismo-Strutture impiantistiche e attività sportive a carattere nazionale e internazionale a sostegno del contrasto sociale, della disabilità e del settore turistico. Eventi e sport”. Il progetto si occupa di assistenza a disabili e normodotati in zona marittima, da realizzarsi sulla spiaggia di Maratea.

“Una spiaggia per tutti” – evidenzia Cupparo – ha l’obiettivo di facilitare la fruizione del mare a persone con diversa abilità motoria, utilizzando metodi e mezzi messi a disposizione dagli enti promotori dell’iniziativa per favorire l’accoglienza turistica individuale e di gruppo, utilizzando il mare e il suo ambiente come elemento socializzante e di integrazione. Il progetto vuole offrire al portatore di handicap un’occasione per esprimere le proprie capacità, per integrarsi con persone e ambiente e sviluppare un miglioramento psico-fisico”.

L’assessore sottolinea che l’intervento rientra nel programma denominato “Basilicata Top Sport – Strutture impiantistiche e attività sportive a carattere nazionale e internazionale a sostegno del contrasto sociale, della disabilità e del settore turistico”, a valere sul Fondo previsto dall’art. 45 della legge 23 luglio 2009, n.99 e ss.mm.ii. (produzione 2021).

“Il nostro obiettivo – sottolinea Cupparo – è favorire la pratica sportiva come strumento di socialità, inclusione e salvaguardia della salute, collaborando con Comuni, società sportive locali e istituzioni scolastiche, federazioni sportive tra le quali quelle paralimpiche”.

Un investimento che si aggiunge ai 19 interventi infrastrutturali, con un budget di 6,5 milioni di euro, finanziati a valere sul “Bando Infra Sport” ed altri 22 progetti recentemente finanziati nell’ambito dell’Avviso pubblico “Top Sport”, per un importo complessivo di 9 milioni di euro. I finanziamenti mirano alla riqualificazione, adeguamento ed efficientamento energetico di impianti sportivi esistenti, oltre alla realizzazione di nuove strutture.