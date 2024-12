Basilicata, le date per i saldi invernali ed estivi per il 2025. Al via il 4 gennaio

E’ stata pubblicata sul BUR n. 60 del 16 dicembre 2024 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 744 del 10 dicembre 2024 con la quale si abroga la D.G.R. n° 202100527 del 28 giugno 2021 avente ad oggetto: “L.R. n. 19/1999 e ss.mm. e ii- Individuazione del periodo di svolgimento dei saldi estivi per l’anno 2021 e per gli anni successivi”, alla luce di quanto deciso in sede di Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome rispetto alla necessità di individuare su tutto il territorio nazionale una data unica di inizio delle vendite di fine stagione e di stabilire che, per l’anno 2025, le vendite di fine stagione devono essere pubblicizzate come tali ed effettuate nel periodo che decorre dal 4 Gennaio 2025 al 1 Marzo 2025 per i saldi invernali e dal 5 luglio 2025 al 2 settembre 2025 per i saldi estivi.