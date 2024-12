Maltempo in Basilicata, in arrivo nevicate a bassa quota. Ecco le previsioni di MeteoSafe Basilicata

Per la prima volta dal lontano 2003, le festività natalizie in Basilicata ritroveranno un’atmosfera autenticamente invernale. Un’importante configurazione meteorologica si sta delineando, con l’approfondimento di una saccatura di aria polare marittima che porterà condizioni di maltempo accompagnate da un deciso calo delle temperature. Questo scenario è reso possibile da un minimo depressionario che, scivolando sull’Adriatico, favorirà il richiamo di aria fredda di origine polare-marittima, rinnovando condizioni di instabilità a partire da questa notte.

Vediamo nel dettaglio cosa aspettarci nelle prossime ore.

Da questa sera domenica 22 dicembre, un deciso aumento della ventilazione interesserà gran parte del territorio, con raffiche che potrebbero superare i 70-80 km/h . Questo comporterà un incremento della nuvolosità con primi piovaschi diffusi, preludio di un peggioramento più marcato nella notte. Si raccomanda la massima prudenza, specialmente per chi si trova in aree esposte o deve viaggiare. Piogge e temporali nella notte. Durante la notte, le condizioni peggioreranno ulteriormente con l’arrivo di piogge e temporali, inizialmente concentrati sulla fascia tirrenica, ma in progressiva estensione verso le aree centrali della regione. Le precipitazioni saranno localmente intense e persistenti, con il rischio di rovesci di forte intensità, soprattutto lungo la costa tirrenica e nelle zone limitrofe.

Lunedì 23 dicembre – neve in arrivo a bassa quota La fase clou del peggioramento si avrà nella mattinata di lunedì, quando un repentino e deciso calo delle temperature porterà le prime nevicate. Inizialmente i fiocchi cadranno una quota di 800-900 metri , ma con il passare delle ore, la quota neve si abbasserà rapidamente, raggiungendo i 400-500 metri entro il pomeriggio e la serata. Nel Potentino si attendono accumuli di rilevanza, mentre nel Materano le nevicate saranno più sporadiche e senza accumuli rilevanti, salvo possibili imbiancate in alcune zone.

Instabilità fino a Natale – Il maltempo proseguirà con alternanza di fenomeni per gran parte della giornata di mercoledì 25 dicembre. Solo in serata si prevede una graduale attenuazione delle precipitazioni e un miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Lunedì 23 dicembre sarà caratterizzato da condizioni di marcata instabilità, con precipitazioni diffuse e localmente intense durante la mattina. Successivamente, le temperature in calo porteranno una rapida transizione dalla pioggia alla neve, che potrebbe risultare abbondante in alcune località. Dopo una breve pausa senza fenomeni verso metà giornata, le nevicate riprenderanno nel pomeriggio, interessando progressivamente città via via più basse, fino a raggiungere i 600-700 metri, coinvolgendo diversi centri abitati. In serata e martedì, le nevicate si estenderanno ulteriormente, includendo anche una quota inferiore ai 600 metri. Gli accumuli saranno significativi soprattutto oltre gli 800-1000 metri, con possibilità di depositi consistenti in poche ore.

Martedì 24 dicembre nevicate diffuse e instabilità fino a mercoledì mattina. La giornata di martedì sarà caratterizzata da nevicate diffuse, intermittenti e intervallate da pause senza precipitazioni. Questa situazione di instabilità proseguirà almeno fino alla mattinata di mercoledì, 25 dicembre. Al termine delle nevicate, non si escludono accumuli prossimi ai 15-20 cm nel Potentino e dai 20 ai 30 cm nelle vette più alte.

Si raccomanda particolare attenzione alla ventilazione sostenuta e prudenza sulle strade, specialmente nelle aree interessate dalle nevicate.

Previsioni a cura di Nikola Grujic

appassionato meteorologo e fondatore di MeteoSafe Basilicata

Pagina Facebook: MeteoSafe