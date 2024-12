Il generale lucano Francesco Paolo Figliuolo nominato vice direttore dell’Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna dello Stato Italiano

Il Generale di Corpo d’Armata dell’Esercito italiano, il potentino Francesco Paolo Figliuolo, è stato nominato vicedirettore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE). Ad assegnargli l’incarico è stata la Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. Lo stesso ha la durata di due anni.

Un altro prestigioso incarico, quindi, per il Generale lucano.

“Ringrazio il Generale Figliuolo per l’impegno e la dedizione con cui ha servito il Paese nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera. Ricordo in particolare che, quale Commissario Straordinario per il COVID-19, è stato chiamato a gestire un momento estremamente difficile per il nostro Paese, dando lustro e onore alle Forze Armate e alla Difesa. Oggi lascia la guida del Comando Operativo di Vertice Interforze e si appresta ad un nuovo incarico al servizio dello Stato nel quale, sono certo, saprà far bene. Le Istituzioni sanno riconoscere il valore di chi ha ben servito il Paese. A lui il mio grazie per ciò che ha fatto e per quanto farà”.

Così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, in occasione del saluto di commiato del Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliulo.

redazione