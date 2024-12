Marko, il talento italiano di Tito che vince il campionato di Las Esports. E’ campione del Mondo con Mercedes

E’ Marko Grujic, giovane di Tito, il vincitore del campionato francese di formula 1 drive dei Las Sports, la nuova frontiera degli Esports con competizioni globali e il campionato F1 in due categorie. Ancora una vittoria per il giovane appassionato e ormai leader di quello che è un vero sport anche se “da remoto”.

Un risultato straordinario per il pilota di Tito, Marko, che ha conquistato la seconda posizione nella classifica europea di Las Esports, al termine di una stagione ad altissimo livello. Il giovane talento, l’unico italiano a emergere tra i migliori piloti del continente, ha sfiorato la vetta con un distacco di soli 40 punti dal primo classificato, dimostrando una consistenza e un’abilità straordinarie. La sua performance in Las Esports è stata eccezionale anche nelle gare a squadre, dove Marko, in coppia con il suo compagno di scuderia, ha portato il team Mercedes a vincere il campionato costruttori, con un distacco di 65 punti sulla Ferrari, seconda classificata. Un trionfo che sottolinea l’efficacia e la sinergia del team, consolidando la posizione di Mercedes come una delle scuderie più forti nel panorama degli Esports.

Nella sua prima stagione, Marko ha ottenuto 8 podi su 12 gare, un risultato che evidenzia la sua costante presenza nelle posizioni di vertice e il suo talento nel gestire al meglio ogni situazione in pista. Ogni gara ha visto il pilota italiano battagliare contro i più prestigiosi talenti europei, consolidando la sua reputazione come uno dei piloti più promettenti del circuito.

Concludere al secondo posto in Europa e portare Mercedes alla vittoria del campionato costruttori non è solo un risultato importante per Marko, ma anche per Las Esports, che continua a dimostrare di essere un palcoscenico dove i migliori talenti mondiali si confrontano e si esprimono ai massimi livelli. Marko rappresenta la nuova generazione di piloti digitali italiani, capace di imporsi su un palcoscenico internazionale e di scrivere la storia nel mondo degli Esports.

E’ l’unico italiano ad aver vinto il costruttori in questo campionato.

Las Esports si conferma come uno dei principali protagonisti nel panorama internazionale degli Esports, portando sui circuiti digitali alcuni dei campionati più prestigiosi provenienti da tutto il mondo. Tra le competizioni più attese, il campionato F1 di Las Esports si distingue con due categorie principali: una dedicata ai migliori talenti provenienti dall’America e una dall’Europa. Le dirette delle gare sono state trasmesse su Twitch canale ufficiale di Las Esport e su Volta Tv ente tv francese che ha acquistato i diritti televisivi

Con un format coinvolgente e altamente competitivo, Las Esports offre a piloti digitali e appassionati la possibilità di assistere a sfide mozzafiato tra i migliori esponenti dei rispettivi continenti. L’infrastruttura di Las Esports garantisce un’esperienza di gioco e di visione all’avanguardia, portando il pubblico più vicino che mai all’emozione della F1, ma in versione virtuale.

Grazie al costante supporto di sponsor di rilievo, come Red Bull e Sigma Racing, Las Esports si è rapidamente affermata come una piattaforma di riferimento per i talenti degli Esports. Questi partner strategici contribuiscono a elevare il livello di ogni competizione, fornendo non solo risorse, ma anche visibilità a livello globale.

Il campionato F1 di Las Esports rappresenta un’opportunità unica per i giocatori, che si confrontano con il meglio delle competizioni mondiali, dando vita a una vera e propria arena digitale dove il talento e la passione per le corse si fondono in un’esperienza senza pari. I partecipanti hanno accesso a una piattaforma che premia l’abilità, la strategia e la velocità, sfidando i limiti delle capacità individuali e delle tecnologie di gioco.

Las Esports è destinata a diventare un pilastro fondamentale nel panorama degli Esports internazionali, continuando a mettere in luce i migliori atleti virtuali e a far crescere l’interesse globale per queste competizioni digitali di alto livello.

redazione