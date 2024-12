Trionfo agli sport equestri, la giovane vietrese Caterina Croce eletta migliore atleta per l’Equitazione del 2024 alla cerimonia delle Benemerenze Sportive

Caterina Croce, di mamma vietrese e papà picernese, è stata premiata come miglior atleta lucana dell’anno nell’Equitazione, grazie alle sue straordinarie performance nei Gioca Pony e nella Gimkana Western. 11 anni, applausi per lei durante la cerimonia organizzata dal Coni presso la Concessionaria Ranieri di Tito Scalo, per la consegna delle Benemerenze Sportive. Tra i tanti premiati, un riconoscimento di grande eccellenza per lei, l’unica premiata per l’equitazione.

Un evento – quello organizzato dal Coni – che resterà impresso nella memoria degli appassionati di sport e che ha celebrato l’eccellenza sportiva della Basilicata, riunendo atleti, tecnici e dirigenti di rilievo. Il Presidente del Coni Basilicata, Leopoldo Desiderio, ha evidenziato “l’importanza dello sport come forma di inclusione e crescita personale”.

Una campionessa straordinaria Caterina Croce, giovanissimo talento degli sport equestri, è riuscita ad ottenere ottimi risultati con il suo stile, la sua tecnica e un’energia contagiosa. Nel campionato nazionale Gioca Pony, Caterina ha dimostrato un dominio assoluto. Nella Gimkana Western, disciplina che richiede precisione e velocità, l’atleta ha raggiunto ottime prestazioni e risultati. Il Delegato Regionale della Fitetrec Ante Mimmo Veltri, ha elogiato il contributo di Caterina Croce agli sport equestri: “Caterina è un esempio straordinario di come passione, dedizione e talento possano portare a risultati eccezionali”.

Nel ricevere il riconoscimento, la giovanissima atleta ha ringraziano la sua famiglia – mamma Vanessa Papa di Vietri di Potenza e papà Vito Croce di Picerno -, i suoi allenatori e tutti coloro che hanno creduto in lei.

Per Caterina lo sguardo è sempre al futuro. Infatti, nonostante i trionfi già ottenuti, guarda avanti con determinazione. Tra i suoi obiettivi principali, spiccano la conquista del Campionato Nazionale di Gimkana Western e la difesa del titolo nel Campionato Nazionale di Gioca Pony. La cerimonia delle Benemerenze Sportive 2024 ha quindi rappresentato non solo un tributo ai successi passati, ma anche uno slancio verso il futuro.

Per la giovanissima atleta, tramite Melandro News le congratulazioni e gli auguri, con un forte in bocca al lupo per il futuro, da parte del sindaco di Vietri di Potenza, Christian Giordano.

redazione