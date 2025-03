In Basilicata più sovrappeso rispetto al dato nazionale

È tra le attrazioni del Mezzogiorno d’Italia assieme alla natura e alla cultura; parliamo delle eccellenze enogastronomiche. Quante volte abbiamo sentito turisti andare via dalle vacanze al Sud oltre che con la tristezza per la fine delle ferie anche con i sensi di colpa per aver messo qualche chilo di troppo? Rischio accettato di buon grado di fronte alle prelibatezze culinarie. Ma il buon cibo è gradito ovviamente anche da che al Sud ci vive, solo che, secondo i dati diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità alla vigilia della Giornata Mondiale dell’Obesità, relativi al biennio 2022-2023, da noi la percentuale di sovrappeso è più alta rispetto al resto del Paese.

Triste primato che vede la Basilicata, insieme a Molise, Campania e Puglia, regioni con la quota più alta di persone in eccesso ponderale, ovvero quella condizione caratterizzata da un eccessivo accumulo di grasso corporeo, in genere a causa di un’alimentazione scorretta e di una vita sedentaria. In Basilicata la percentuale di adulti in sovrappeso è del 39,1%, mentre la media nazionale si ferma al 32,7%.

In Italia, i dati riferiti dagli intervistati raccontano che quattro adulti su dieci pesano più di quanto dovrebbero: di questi tre sono in sovrappeso, ossia con un indice di massa corporea compreso fra 25 e 29.9, ed uno è obeso (massa corporea superiore a 30).

Secondo l’ISS, molte persone in sovrappeso, se non intervengono con cambiamenti nello stile di vita, possono progredire verso l’obesità che si associa a un aumento del rischio di sviluppare malattie croniche – come patologie cardiovascolari, diabete di tipo 2 e problemi articolari – che riducono la durata della vita e ne peggiorano la qualità.

L’eccesso ponderale aumenta poi con l’età ma diventa una condizione meno frequente superati i 75 anni, riguardando il 27% della popolazione tra i 18 e i 34enni; sale progressivamente al 53% dopo i 50 anni e raggiunge il 58% tra i 65-74enni.

Fonte: Ufficio Stampa Basilicata