CSI Potenza, IX edizione del “Natale dello Sportivo”. Appuntamento a domani 17 dicembre a Bucaletto

Alle 18.30 Santa Messa con S.E. Davide Carbonaro, a seguire brindisi augurale per le festività natalizie

Si rinnova l’annuale appuntamento con il “Natale dello Sportivo” organizzato dal CSI di Potenza, un momento in cui dirigenti, atleti e genitori di tutte le Società affiliate si incontrano per vivere insieme un pomeriggio di spiritualità, di incontro, di amicizia e di speranza.

La solenne celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Davide Carbonaro, a partire dalle ore 18.30, si terrà nella chiesa di Santa Maria della Speranza a Bucaletto, seguirà un momento conviviale a cui prenderanno parte i volontari, le associazioni presenti in parrocchia, le società sportive e le famiglie dei giovani atleti, dove ci si potrà scambiare gli auguri di Natale.

La celebrazione eucaristica sarà preceduta da una raccolta di giocattoli, offerti dai bambini delle società sportive, da donare ai figli dei detenuti della casa circondariale di Potenza. Tutti i bambini a Natale hanno mille desideri, i figli dei detenuti ne hanno solo uno: abbracciare mamma e papà. Magari però ricevere, dopo l’incontro in carcere con il genitore, un regalo inatteso potrebbe strappare un sorriso e alleviare la tristezza. Un giocattolo donato da bambino a bambino come simbolo di amicizia, generosità e solidarietà, per dimostrare che anche i piccoli gesti possono fare una grande differenza nella vita degli altri.