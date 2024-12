Negli Stati Uniti un regista potentino vince al Portland Comedy Film Festival. Il trionfo di Luca Nappa con “Shortage”

Il regista potentino Luca Nappa, con il suo cortometraggio Shortage, ha vinto al festival di cinema Portland Comedy Film Festival (Usa) con il riconoscimento di migliore commedia. La proiezione e la cerimonia sono avvenute ieri nella città degli Usa sede del Portland Comedy Film Festival che è un forum unico per i registi di commedie indipendenti internazionali. Il cortometraggio del regista potentino Nappa “Shortage” è una commedia incentrata sulla “stramba” storia di quattro amici che consumano insieme la loro ultima bottiglia di vino. Quando arriva la notizia di un’imminente carenza di vino nel Regno Unito, quattro amici durante una cena di compleanno iniziano a consumare la loro ultima bottiglia. Ne consegue la paranoia, poiché la loro lite diventa presto molto più pericolosa della semplice decisione su chi berrà l’ultima goccia.

Il talentuoso regista potentino ha conseguito una laurea in Cinema e Arti visive nel 2013, a Roma, ha continuato i suoi studi con un master in cinema alla London Film School dove si è laureato nel dicembre 2017 ed ha lavorato e prodotto negli Usa. “Abbiamo girato Shortage – racconta – in poco meno di due giorni grazie al duro lavoro del nostro cast e della nostra troupe e sono così grato che il talento di tutti sia stato riconosciuto in occasione del Festival di cinema Portland Comedy”.