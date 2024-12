Potenza, l’iniziativa dell’associazione Terra Mia: “Niente Amazon, Shein e altri, compriamo locale per aiutare le attività e i lucani”

Ormai da anni non v’è Natale senza il “Compra Locale” di Terra Mia, azione di sensibilizzazione che ha come scopo quello di contribuire allo sviluppo economico della nostra Terra, approfittando di un periodo come quello natalizio durante il quale si è spinti a fare più acquisti.

La deriva tecnologica delle grandi piattaforme delle multinazionali, come Amazon, Shein e chi più ne ha più ne metta, tramite le quali si può ottenere di tutto con un click, ricevere il pacco direttamente dentro casa e acquistare merce di dubbia composizione e fabbricazione, non solo contribuisce fortemente all’inquinamento, tra trasporti, resi e accumuli in discariche, ma favorisce anche l’isolamento e l’estraneità di ogni acquirente che, così facendo, perde i contatti con la propria realtà e si rinchiude tra le quattro mura domestiche.

Il “Compra Locale” di Terra Mia, quindi, non ha solo lo scopo di sostenere l’economia locale, dando una piccola mano alle attività di Potenza, ma vuole anche incoraggiare i potentini a recuperare il rapporto con i commercianti di quartiere, socializzando e rendendo dinamica la vita commerciale della Città.

Anche quest’anno abbiamo riproposto la soluzione del voucher che permette di usufruire di sconti e di dare, quindi, un contributo concreto ai negozi di prossimità.

Il voucher è valido dall’8 dicembre al 6 gennaio ed è disponibile sulle pagine social di Terra Mia, sia su Instagram che su Facebook, insieme a tutte le informazioni utili per ottenerlo e alla lista delle attività che hanno aderito all’iniziativa con le rispettive percentuali di sconto che verranno applicate a chiunque lo presenti alla cassa.

Il progetto è ovviamente gratuito e aperto a tutti: siamo pronti ad essere contattati da qualunque attività vorrà aderirvi affinché, con una fitta rete, la nostra azione possa favorire più commercianti possibili, di Potenza e del suo hinterland. La lista delle attività, quindi, sarà sempre in aggiornamento, perciò vi consigliamo di monitorare le nostre pagine social per rimanere informati!

Viviamo in un’era in cui l’economia globale pretende “cyber consumatori” che, sotto il controllo delle multinazionali, siano proiettati verso l’iperconsumo e verso l’acquisto sfrenato, spesso eccessivo e superfluo.

Ridiamo vita ai nostri quartieri, riscopriamo la bellezza della socializzazione e della comunità, recuperiamo l’abitudine di recarci dai negozianti di fiducia per confrontarci con chi vive la nostra stessa quotidianità.

Vediamo troppo spesso serrande abbassarsi definitivamente, cartelli “Vendesi” o “Affittasi” riempire le strade principali della nostra Città, negozi vuoti o poco frequentati. Abbiamo il compito di invertire la rotta e di dare un contributo serio alla nostra comunità, senza abbassare la testa e senza rimanere indifferenti davanti a uno spopolamento, demografico ed economico, che sta distruggendo la nostra Regione.

In un mondo globalista, riscopriamo la nostra forza nel localismo.

A Natale Compra Locale!

Nota stampa

Associazione “Terra Mia”