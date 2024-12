Potentino terra di longevità. Grande festa per i 100 anni di Carmela Scavone di Ruoti

Cento anni, 14 nipoti e 26 pronipoti. Nel Potentino un nuovo compleanno centenario. Oggi, infatti, le cento candeline le ha spente la signora Carmela Scavone, di Ruoti, dove è nata il 9 dicembre 1924.

Cento anni e non sentirli per la signora Carmela che, nonostante l’avanzata età, guai a non fare la pasta di casa e assaggiare un bicchiere di vino, come oggi, dove a pranzo è stata festeggiata all’hotel ristorante Summa di Avigliano. Cinque figli, di cui uno deceduto, e un vero esercito tra nipoti e pronipoti, ben quaranta.

Oggi, per l’occasione, i familiari sono giunti anche dalla Svizzera e dalla Germania, dove vivono alcuni figli e i familiari del figlio prematuramente scomparso, mentre altri due vivono a Ruoti.

A festeggiare con lei e famiglia anche il sindaco Franco Gentilesca e il vice sindaco Maria Troiano. In dono per nonna Carmela una targa e la riproduzione dell’atto di nascita in una pergamena.

Tanti auguri a nonna Carmela!

Claudio Buono

Si ringrazia per la galleria fotografica Gerry Coviello (©️ è vietata la riproduzione)