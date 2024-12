Esplosione nel deposito Eni a Calenzano, la tragedia tocca anche la Basilicata

La tragedia di Calenzano, in Toscana dov’è avvenuta l’esplosione nel Centro Eni che ha provocato 2 morti, tocca anche la Basilicata. Infatti, tra le persone ricoverate in codice rosso ci sarebbe un operaio della Val d’Agri e nella lista dei dispersi un operaio di Matera.

Secondo quanto si apprende, gli operai lucani in trasferta nella raffineria Eni di Calenzano, nel Fiorentino, sarebbero cinque. L’esplosione si è verificata stamattina alle 10.30. In particolare, dei cinque, due lavoravano negli uffici senza subire quindi alcuna conseguenza, mentre degli altri tre, un operaio che sarebbe della Val d’Agri si troverebbe ricoverato in codice rosso al Centro Grandi Ustionati di Pisa. Non si hanno notizie sugli altri operai. I cinque operai farebbero parte di una squadra operativa sul posto impegnata con un’azienda di Viggiano.

Mentre nella lista degli operai che mancano all’appello, non è stato ancora ritrovato un operaio di 45 anni di Matera.

Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme nel deposito Eni di Calenzano, vicino Firenze, in modo da evitare la propagazione ai depositi vicini. La situazione risulta essere sotto controllo dopo che l’incendio è stato domato, ma si continuano a cercare i dispersi.

Claudio Buono