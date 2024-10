La Provincia di Potenza in Slovenia per il progetto CIBioGo

CIBioGo, acronimo di “Citizen Participation in Biodiversity Governance”, è un progetto che si propone di influenzare la politica di sviluppo regionale per il coinvolgimento dei cittadini nella gestione e protezione della natura, della biodiversità e di tutti i suoi servizi eco-sistemici.

In quest’ottica dei rappresentanti della provincia di Potenza (capofila del progetto) nei giorni 17, 18 e 19 settembre, si sono recati a Bohinj (Slovenia) in via della terza visita di revisione, i cui temi erano quelli legati a “user conflict resolution methods” (metodi di risoluzione dei conflitti degli utenti) per una gestione più inclusiva delle aree protette attraverso il coinvolgimento delle comunità e dei vari stakeholders. Il tutto trattato attraverso masterclass, workshops, visite in loco e analisi delle buone pratiche del partner ospitante, con azioni dimostrative di sensibilizzazione verso stakeholders e cittadini.

Durante i 3 giorni di attività, diverse sono state le buone pratiche che hanno attirato l’interesse della delegazione, per via della loro importanza in termini di partecipazione dei cittadini nella tutela della biodiversità, tema molto importante per la Provincia di Potenza che negli ultimi mesi è riuscita attraverso una mostra floreale ad attirare dalle comunità locali molti bambini e studenti per intraprendere dei discorsi finalizzati ad aumentare sempre di più la loro consapevolezza sull’attuale situazione globale e sulla perdita di biodiversità.

Altre buone pratiche molto interessanti erano quelle relative alla tutela dello stambecco alpino in Slovenia e al progetto Life Lynx, il cui obiettivo è prevenire l’estinzione della popolazione di lince alpina dinarico-sudorientale attraverso il rafforzamento e la conservazione a lungo termine.

Attraverso questo continuo scambio di buone pratiche sarà possibile per i partner del progetto acquisire diverse conoscenze e competenze per migliorare i propri contesti locali attraverso la collaborazione di stakeholders e cittadini.

Inoltre, durante questa visita, il progetto CIBioGo ha avuto anche la possibilità di dare il benvenuto a due nuovi partner provenienti rispettivamente dalla Macedonia del nord e dalla Bosnia centrale, che solo di recente si sono uniti al progetto.