“Premio Eccellenze Italiane”: la nona edizione si terrà in Basilicata

Le storie di “coraggio, passione e identità dell’Italia che vale” sono state raccontate a Roma nell’VIII edizione del Galà delle Eccellenze Italiane. Un evento curato dallo storytailor – ideatore, editore e direttore artistico – Piero Muscari, che ha visto la partecipazione di personalità straordinarie. Muscari ha aperto la serata sottolineando l’importanza della narrazione e del merito come bussole fondamentali dell’evento. La mission di Eccellenze Italiane è proprio quella di dar voce alle storie, quelle di donne e di uomini che raccontano se stessi e la loro vita, fatta di gioie e fatiche, di occasioni e di incontri, di successi e anche, qualche volta, di fallimenti, ma sempre di esperienze che fanno crescere, se stessi, le persone vicine e anche il Paese. “Non è facile premiare le persone avendo come unico parametro il merito, senza dover chiedere permesso a nessun potere”. Ha poi aggiunto: “Ci immergiamo in storie che insegnano, ci sfidano, ci consolano e ci ispirano. Esse sono specchi in cui possiamo riconoscere un pezzo di noi stessi e aspirazioni verso cui tendere”.

Oggi Eccellenze Italiane è il primo progetto di marketing e di valorizzazione globale delle storie di eccellenza. Un progetto quanto mai necessario, perché – afferma l’ideatore – in Italia non ci si racconta abbastanza o, se lo si fa, si sottovalutano gli effetti che questo può avere sulla propria immagine o in relazione alla propria attività. Ci si chiede a chi può interessare la propria storia. A tutti. Dal momento che la chiave del successo non è mai soltanto l’eccellenza, bensì il sapersi raccontare oppure, se non si è in grado di farlo da soli, il farsi accompagnare nel viaggio della narrazione da qualcuno che, come me, storytailor per mestiere e per vocazione, racconta le storie degli altri da oltre 35 anni.

Ospite dell’evento l’Ingegnere Alfredo Carmine Cestari, Presidente dell’omonimo Gruppo e Presidente della Camera di Commercio ItalAfrica Centrale, che come Ambasciatore già premiato nel 2021 ha consegnato il riconoscimento a Silvia Bizio voce autorevole del giornalismo: Silvia Bizio, che con la sua straordinaria capacità di raccontare il cinema ha costruito un solido ponte tra l’Italia e Hollywood. Cestari ha colto l’opportunità per invitare tutti i presenti alla prossima edizione di Eccellenze, l’edizione nona del 2025, che si svolgerà in Basilicata.

Il Galà delle Eccellenze Italiane -ha evidenziato – rappresenta l’essenza di un’Italia che guarda avanti, determinata a puntare sull’innovazione e sull’eccellenza in ogni ambito. Le iniziative annunciate durante la serata sono destinate a nutrire questa ambizione, guidate dalla convinzione che il nostro Paese ha tutto ciò che serve per esprimere e condividere in pieno con tutto il mondo il suo straordinario potenziale. Da alcuni anni – sottolinea Cestari – affianco l’impegno di Muscari e di Eccellenze Italiane perché credo nel Progetto e soprattutto nell’obiettivo di formare le giovani generazioni all’esperienza professionale ed imprenditoriale. Una grande iniziativa per chi, come me, nato nel Sud, vuole far ripartire il nostro Mezzogiorno favore del Sud Italia e a favore di tutti i Sud del mondo. Da tempo mi sto impegnando per realizzare un progetto che mi sta molto a cuore: con la Camera di Commercio ItalAfrica Centrale sostengo il progetto “Sud Polo Magnetico”, con il quale intendo promuovere lo sviluppo delle regioni meridionali a rischio di spopolamento.

I premiati di questa edizione 2024, sono: