“Musica alle 19”, a Potenza al via in concerto presso il Museo Archeologico Provinciale. Domani 6 ottobre il primo appuntamento

Domenica 6 ottobre avrà inizio la stagione concertistica “Musica alle 19”, promossa dall’Associazione “il tetracordo”. I concerti avranno luogo sempre alle 19, presso la sede del Museo Archeologico Provinciale, in via Ciccotti a Potenza. L’ingresso è gratuito. Gli spettacoli spazieranno tra vari generi musicali, con musicisti provenienti da Basilicata, Campania e Calabria. Il concerto inaugurale avverrà il 6 ottobre con le chitarre battenti di Marcello De Carolis e Francesco Loccisano. Il 12 ottobre si esibiranno il mandolinista Mauro Squillante e la pianista Maria Rita Panella, con uno spettacolo dal titolo “Radici lucane”. Il 18 ottobre sarà la volta del pianista Luigi Di Miele in duo con il flautista Bernardo Tramontano. Domenica 27 ottobre avrà luogo lo spettacolo dal titolo “Dall’Armenia alla musica klezmer”, realizzato dal pianista Andrea Bosa, la violinista Giovanna Ferraro Caruso ed il clarinettista Domenico Russo. L’8 novembre concluderanno la stagione concertistica la soprano Antonella Tatulli ed il Mirror Guitar Duo, formato dai chitarristi Alfonso D’Avino e Pietro Santarsiero, che firmano anche la direzione artistica dell’intera rassegna. Lo spettacolo dal titolo “Tutta me – storie di donne tra verità e verosimiglianza” è un viaggio nell’universo femminile attraverso testi e musiche che raccontano storie di coraggio, resilienza, forza, amore e commiato.

Per informazioni: Tel. 334/2066685.