Satriano di Lucania, entra nel vivo la festa patronale. Stasera in paese c’è Mogol come ospite

Ha preso il via 14 Agosto, la quattro giorni di musica live che animerà Satriano di Lucania per le feste patronali fino al 17 agosto, uno dei momenti più attesi e significativi dell’anno per la comunità satrianese, con un ricco programma musicale ad accompagnare le tradizionali celebrazioni religiose.

Il 15 agosto, lungo le strade principali del paese, si è tenuto lo spettacolo del gruppo itinerante Murgia Street Band che animerà la serata di festa con un variegato repertorio di sonorità, tra musiche pop, funky, jazz, arricchito da divertenti coreografie. Dalle 21:30 in Piazza Umberto I la musica dal vivo prosegue con il Gran Concerto Bandistico “Giovanni Rinaldi” – Città di Calitri.

Ieri 15 agosto con i Beat 90’s, un format esclusivo dedicato alla migliore musica dance e pop anni ’90. Un repertorio suonato interamente live e composto da musicisti, cantante e un ricco corpo di ballo. Il tutto accompagnato da scenografie mozzafiato fatte di luci, colori e outfit a tema.

Questa sera, 16 agosto, giorno di festeggiamenti per il Santo Patrono San Rocco, Satriano vivrà una serata che si annuncia ricca di emozioni: che è esattamente il titolo dello spettacolo – “Emozioni”, appunto – che vedrà sul palco uno dei più grandi poeti del Novecento, Giulio Rapetti Mogol, e l’artista che richiama sorprendentemente anche nell’aspetto il grande cantautore italiano scomparso nel 1998: Gianmarco Carroccia.

Il Maestro Mogol accompagnerà il pubblico in un viaggio tra aneddoti, curiosità e retroscena legati alla composizione dei maggiori successi scritti con Lucio Battisti, per poi “consegnarli” all’abilità esecutiva di Carroccia. Un viaggio irripetibile che ha segnato la vita culturale italiana, una vera e propria “biografia musicale” capace di rivelare tutti le sfumature, non solo musicali, insite dentro ogni singolo brano.

Chiusura, il 17 agosto, con La Ciurma, cover band di Cristina D’Avena.

Tutti i concerti sono gratuiti e si terranno in Piazza Umberto I alle ore 21:30. L’organizzazione è a cura del Comitato Feste Patronali di Satriano di Lucania, con il patrocinio del Comune e il supporto del Fondo Etico BCC Basilicata.